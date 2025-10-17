Spectacle Portes Compagnie La Poule Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Spectacle Portes Compagnie La Poule

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 21:50:00

2025-10-17

Spectacle d’improvisation par la compagnie La Poule en partenariat avec

le Théâtre 100 Noms de Nantes.

PORTES est un cabaret d’improvisation le spectacle se crée sous vos yeux, à partir de vos idées…

A l’aide de trois portes qui s’ouvrent sur vos imaginaires, nous jouons des scènes uniques et éphémères, dans une mise en scène chaque fois renouvelée. Vous assistez à la magie de la création en direct et chaque soirée dévoile ses propres surprises. Dans une ambiance chaleureuse et avec des comédiens expérimentés, vous entrez dans notre univers pour en ressortir… par la grande PORTE !

Grâce à vous, cette soirée est unique, vous en détenez la clé.

Gratuit, réservation sur place à l’Office de Tourisme du Croisic à partir du 17 septembre, ou en ligne sur le site internet de la Ville du Croisic. .

Salle Jeanne d'Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

