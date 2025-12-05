Spectacle – Portrait chorégraphique de la ville de Caen Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Spectacle – Portrait chorégraphique de la ville de Caen Vendredi 5 décembre 2025, 18h00 Bibliothèque Alexis de Tocqueville Calvados

Début : 2025-12-05T18:00:00 – 2025-12-05T19:00:00

Caen, ville d’histoire, ville culturelle, ville pour tous. Regardons notre ville comme si nous la découvrions pour la première fois.

Au travers de visites guidées créatives, nous allons raconter la ville de Caen : son histoire, mais aussi son quotidien et la diversité de sa population. À la fin de chaque visite, nous transformerons les idées et les observations des habitants en une bibliothèque de gestes. Cette bibliothèque sera le point de départ d’un portrait chorégraphique de la ville de Caen. Enfin, un petit groupe d’habitants présentera ce spectacle à travers toute la ville. Ouvert à toutes et à tous, ce projet célèbrera notre ville et la diversité de ses habitants.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Porté par la compagnie Ensuite en corps Projet labelisé