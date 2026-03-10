Spectacle Portrait dansé Danse au Fil d’Avril rue Pêcherie Valence

Spectacle Portrait dansé Danse au Fil d’Avril

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 20:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Création hybride entre danse et freestyle foot !



Egalement à 17h venez apprendre et pratiquer le footstyle avec un professionnel !

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rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

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English :

A hybrid creation between dance and freestyle soccer!



Also at 5pm: come and learn and practice footstyle with a professional!

L’événement Spectacle Portrait dansé Danse au Fil d’Avril Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme