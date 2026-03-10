Spectacle Portrait dansé Danse au Fil d’Avril rue Pêcherie Valence
Spectacle Portrait dansé Danse au Fil d’Avril rue Pêcherie Valence jeudi 23 avril 2026.
Spectacle Portrait dansé Danse au Fil d’Avril
rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23 20:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Création hybride entre danse et freestyle foot !
Egalement à 17h venez apprendre et pratiquer le footstyle avec un professionnel !
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rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr
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English :
A hybrid creation between dance and freestyle soccer!
Also at 5pm: come and learn and practice footstyle with a professional!
L’événement Spectacle Portrait dansé Danse au Fil d’Avril Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme