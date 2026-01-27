Spectacle : Portrait de Famille Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Les 19 & 20 mars 2026 à 20h – Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)

Par la compagnie Mara Sépia

Une pièce de Denise Bonal

Entre la mère de famille surmenée, le fils ainé suicidaire, la fille cadette en demande constante d’attention et d’amour maternel, et le benjamin délinquant, cette comédie dépeint une famille dysfonctionnelle avec ses conflits, ses non-dits et ses secrets. L’arrivée d’une jeune fille va venir bouleverser les codes et les mœurs de cette famille…

Chacun pourra se reconnaitre dans cette comédie dénonciatrice qui met l’accent sur des valeurs essentielles.

Mise en scène : Myra Makhlouf et Elian Rondeau

Sur scène : Flavio Di Troia, Cindy Fonseca, Myra Makhlouf, Léon Roloff-Vosdey, Elian Rondeau, Lucas Soulodre et Suzanne Wattier

Régie : Mathis Achard et Joana Pereira

La Compagnie Mara Sépia

La compagnie Mara Sépia a pour mission de produire des manifestations culturelles et artistiques engagées.

Nous tenons à mettre en valeur l’artisanat et la collaboration entre différents artistes dans le milieu du spectacle.

Concernant notre vision, nous aspirons, à travers nos créations à inspirer des publics diversifiés et encourager une société plus égalitaire, ouverte aux voies multiples et aux engagements féminins.

Par rapport à nos valeurs, nous encourageons l’expérimentation artistique et favorisons un travail collectif et inclusif dans l’optique d’utiliser l’art comme vecteur de réflexions et de changements positifs.

Notre compagnie a pour mission de mettre en avant les voix des femmes et leur travail.

Plus d’informations

Billetterie

Sept personnages aussi détestables qu’attachants. Une famille chaotique, où rien ne va déjà très bien, et où tout dérape encore plus.

Du jeudi 19 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

De 13 à 11 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-19T20:00:00+02:00_2026-03-19T21:30:00+02:00;2026-03-20T20:00:00+02:00_2026-03-20T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org +33153530699 spectacle@ebeaujon.org



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Beaujon et trouvez le meilleur itinéraire

