Spectacle Portraits de famille, Les oublié-e-s de la Révolution française Hortense Belhôte Vandœuvre-lès-Nancy

Portraits de famille, Les oublié-e-s de la Révolution française Hortense Belhôte

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Jeudi 2026-03-19 19:30:00

2026-03-19

2026-03-19

PERFORMANCE KARAOKÉ PIKACHU

Armée d’un sabre volontairement féministe, queer et libertaire, Hortense Belhôte, la plus drôle des historiennes de l’art, décape la Révolution française. Sur scène, elle ravive les couleurs de figures effacées de l’Histoire à l’aide de ses cartes Pokémon. Attrapez-les tous.Tout public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

PERFORMANCE KARAOKE PIKACHU

Armed with a deliberately feminist, queer and libertarian saber, Hortense Belhôte, the funniest art historian of them all, strips the French Revolution bare. On stage, she revives the colors of figures erased from history with the help of her Pokémon cards. Catch them all.

German :

PERFORMANCE KARAOKE PIKACHU

Bewaffnet mit einem bewusst feministischen, queeren und libertären Säbel, entlackt Hortense Belhôte, die lustigste aller Kunsthistorikerinnen, die Französische Revolution. Auf der Bühne belebt sie mithilfe ihrer Pokémon-Karten die Farben von Figuren, die aus der Geschichte verschwunden sind. Schnappt sie euch alle.

Italiano :

PERFORMANCE KARAOKE PIKACHU

Armata di una sciabola deliberatamente femminista, queer e libertaria, Hortense Belhôte, la storica dell’arte più divertente del mondo, smonta la Rivoluzione francese. Sul palco, fa rivivere i colori di figure cancellate dalla storia con l’aiuto delle sue carte Pokémon. Catturateli tutti.

Espanol :

ACTUACIÓN KARAOKE PIKACHU

Armada con un sable deliberadamente feminista, queer y libertario, Hortense Belhôte, la historiadora del arte más divertida del mundo, desmonta la Revolución Francesa. Sobre el escenario, revive los colores de figuras borradas de la historia con la ayuda de sus cartas Pokémon. Atrápalos a todos.

