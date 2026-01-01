SPECTACLE PORTRAITS EN PORTÉES Route de Savenay Bouvron

SPECTACLE PORTRAITS EN PORTÉES

Le Daniel Rebière Trio vous invite à un voyage musical sensible, entre poésie et humour, porté par une musique fine et délicate aux accents jazz. Ouverture des portes dès 20h.

Au fil de l’eau, laissez-vous guider par la compagnie Anatole à travers les paysages de Nantes, Trignac ou Saint-Nazaire, entre les terres du pays nantais et celles de Brière.

Ces portraits en portées racontent la vie quotidienne, ses petits riens, ses grandes émotions. Les textes, signés Daniel Rebière ou empruntés à quelques complices poètes, croisent des airs issus du répertoire traditionnel gallo et breton. Un moment suspendu, entre récit et mélodie, où chacun pourra reconnaître un peu de son propre chemin.

Daniel Rebière chant, récit, guitare, écriture et composition. Marie Roullier piano, chant et arrangements. Bernard Bichon contrebasse, voix et arrangements. Dominique Galland (Doumé) mise en scène. Avec la contribution de Mélodie Gasulla. .

The Daniel Rebière Trio invites you on a sensitive musical journey, between poetry and humor, carried by fine, delicate music with a jazz accent. Doors open at 8pm.

