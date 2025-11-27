Spectacle Post-Panamax Le Théâtre Bar-le-Duc

Spectacle Post-Panamax Le Théâtre Bar-le-Duc jeudi 27 novembre 2025.

Spectacle Post-Panamax

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 21:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Cie Kubilai Khan Investigations / danse / dès 8 ans

Ils ont transformé la place du marché de Bar-le-Duc en véritable dancefloor en 2022… Ils reviennent au grand plateau avec une danse au rythme irrésistible inspirée du popping . Issue du funk, indissociable de la culture hip-hop, cette danse joue avec des contractions musculaires localisées, des pulsations du geste… Au coeur de cette nouvelle création le mouvement des hommes et la danse mécanique des marchandises… Et si la danse nous aidait à poser un regard neuf sur notre relation à ce monde en constante circulation ? Post-Panamax ouvre la réflexion sur notre système hyperconnecté, et nous invite à explorer d’autres voies, à partir à la reconquête d’un équilibre perdu…Tout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Cie Kubilai Khan Investigations / dance / age 8 and up

In 2022, they transformed Bar-le-Duc’s market square into a veritable dancefloor? They return to the big stage with an irresistibly rhythmic dance inspired by popping. Stemming from funk and inseparable from hip-hop culture, this dance plays with localized muscular contractions and pulsations of gesture? At the heart of this new creation: the movement of people and the mechanical dance of goods? What if dance could help us take a fresh look at our relationship with this constantly circulating world? « Post-Panamax » is a reflection on our hyper-connected system, inviting us to explore other avenues, to reclaim a lost equilibrium?

German :

Cie Kubilai Khan Investigations / Tanz / ab 8 Jahren

Sie haben den Marktplatz von Bar-le-Duc im Jahr 2022 in einen echten Dancefloor verwandelt? Sie kehren mit einem unwiderstehlich rhythmischen Tanz, der vom « Popping » inspiriert ist, auf die große Bühne zurück. Dieser Tanz, der aus dem Funk stammt und untrennbar mit der Hip-Hop-Kultur verbunden ist, spielt mit lokalisierten Muskelkontraktionen und pulsierenden Gesten? Im Mittelpunkt dieser neuen Kreation stehen die Bewegung der Menschen und der mechanische Tanz der Waren Und wenn der Tanz uns helfen würde, einen neuen Blick auf unsere Beziehung zu dieser ständig zirkulierenden Welt zu werfen? « Post-Panamax » eröffnet eine Reflexion über unser hypervernetztes System und lädt uns ein, andere Wege zu erforschen und ein verlorenes Gleichgewicht wiederzufinden

Italiano :

Cie Kubilai Khan Investigazioni / danza / a partire da 8 anni

Nel 2022 hanno trasformato la piazza del mercato di Bar-le-Duc in una vera e propria pista da ballo? Sono tornati sul grande palcoscenico con una danza irresistibilmente ritmica ispirata al popping. Derivata dal funk e indissociabile dalla cultura hip-hop, questa danza gioca con contrazioni muscolari localizzate e gesti pulsanti? Al centro di questa nuova creazione: il movimento delle persone e la danza meccanica delle merci? E se la danza ci aiutasse a guardare con occhi nuovi il nostro rapporto con questo mondo in continuo movimento? « Post-Panamax » apre la questione del nostro sistema iperconnesso e ci invita a esplorare altre strade, a partire alla ricerca di un equilibrio perduto?

Espanol :

Cie Kubilai Khan Investigaciones / danza / a partir de 8 años

En 2022, transformaron la plaza del mercado de Bar-le-Duc en una auténtica pista de baile.. Vuelven al gran escenario con un baile irresistiblemente rítmico inspirado en el popping. Derivada del funk e indisociable de la cultura hip-hop, esta danza juega con contracciones musculares localizadas y gestos palpitantes? En el centro de esta nueva creación: el movimiento de las personas y la danza mecánica de las mercancías? ¿Y si la danza nos ayudara a replantearnos nuestra relación con este mundo en constante movimiento? « Post-Panamax » abre la cuestión de nuestro sistema hiperconectado y nos invita a explorar otras vías, a emprender una búsqueda para recuperar el equilibrio perdido..

L’événement Spectacle Post-Panamax Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE