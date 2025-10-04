Spectacle « Poucette, Canard et petit pois » Médiathèque Simone Veil Beauce la Romaine

Spectacle « Poucette, Canard et petit pois » Médiathèque Simone Veil Beauce la Romaine samedi 4 octobre 2025.

Spectacle « Poucette, Canard et petit pois » Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque Simone Veil Loir-et-Cher

Entrée gratuite, sur inscription car place limitée.

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Spectacle de contes, musique et objets à partir de 4 ans.

Poucette bien au chaud dans sa coquille de noix, n’est jamais allée plus loin que le bout de son nez. Mais un jour, c’est décidé, elle part à l’aventure. Qu’y-a-t’il de l’autre côté de la mare ?

Trois contes d’Andersen sont mêlés pour rencontrer des personnages singuliers, un vilain petit canard pas vilain du tout, un crapaud musicien, des haricots qui dansent, des tambours d’eau, un champignon de pluie, un petit pois sauteur et bavard.

C’est un long chemin à prendre que se risquer à la liberté… et sortir de sa coquille.

Médiathèque Simone Veil 2 rue de la Libération, 41240 ouzouer le marché Beauce la Romaine 41240 Ouzouer-le-Marché Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 45 53

Anne Boutin Pied