Spectacle Poulette et compagnie Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Samedi 17 janvier 2026 de 10h30 à 12h. Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17 12:00:00
2026-01-17
Viens pour la galette ! En ce mois de janvier, quoi de mieux que de se réchauffer autour d’une belle galette à histoires ? Venez partager de jolies comptines et de drôles de contes détournés !
De 0 à 4 ans accompagnés des parents Inscriptions au 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr .
Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org
English :
Come for the galette! In this month of January, what better way to warm up than with a storytelling galette? Come and share some pretty nursery rhymes and amusing tales!
