Spectacle pour enfant à la Médiathèque d’Eygalières Médiathèque Charles Galtier Eygalières

Spectacle pour enfant à la Médiathèque d’Eygalières

Mercredi 3 décembre 2025 à 15h30. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-03 15:30:00

fin : 2025-12-03 15:30:00

2025-12-03

Découvrez le spectacle musical Le Rêve de Tika à la Médiathèque d’Eygalières, mercredi 3 décembre à 15h30 !Familles

Organisé par la Médiathèque Charles Galtier à Eygalières avec la Cie Si et Seulement Là



Tika est une petite fille qui s’apprête à rêver d’une jolie aventure accompagnée de personnages plus attachants les uns que les autres.

C’est un moment tendre et musical pour les tout-petits et leurs parents.



Écrit et interprété par Maïlis Segui

Mis en scène par Manon Palacios



Spectacle pour les tout-petits (de 10 mois à 3 ans)

Gratuit, places limitées, inscription obligatoire auprès de la médiathèque. .

Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr

English :

Discover the musical show ‘Le Rêve de Tika’ at the Eygalières Media Library on Wednesday 3 December at 3.30 pm!

German :

Entdecken Sie das Musikspektakel „Le Rêve de Tika” in der Mediathek von Eygalières, am Mittwoch, den 3. Dezember um 15:30 Uhr!

Italiano :

Scoprite lo spettacolo musicale Le Rêve de Tika alla biblioteca multimediale di Eygalières mercoledì 3 dicembre alle 15.30!

Espanol :

Descubra el espectáculo musical Le Rêve de Tika en la mediateca de Eygalières el miércoles 3 de diciembre a las 15.30 h

