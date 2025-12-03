Spectacle pour enfant à la Médiathèque d’Eygalières Médiathèque Charles Galtier Eygalières
Spectacle pour enfant à la Médiathèque d’Eygalières Médiathèque Charles Galtier Eygalières mercredi 3 décembre 2025.
Spectacle pour enfant à la Médiathèque d’Eygalières
Mercredi 3 décembre 2025 à 15h30. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 15:30:00
fin : 2025-12-03 15:30:00
Date(s) :
2025-12-03
Découvrez le spectacle musical Le Rêve de Tika à la Médiathèque d’Eygalières, mercredi 3 décembre à 15h30 !Familles
Organisé par la Médiathèque Charles Galtier à Eygalières avec la Cie Si et Seulement Là
Tika est une petite fille qui s’apprête à rêver d’une jolie aventure accompagnée de personnages plus attachants les uns que les autres.
C’est un moment tendre et musical pour les tout-petits et leurs parents.
Écrit et interprété par Maïlis Segui
Mis en scène par Manon Palacios
Spectacle pour les tout-petits (de 10 mois à 3 ans)
Gratuit, places limitées, inscription obligatoire auprès de la médiathèque. .
Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr
English :
Discover the musical show ‘Le Rêve de Tika’ at the Eygalières Media Library on Wednesday 3 December at 3.30 pm!
German :
Entdecken Sie das Musikspektakel „Le Rêve de Tika” in der Mediathek von Eygalières, am Mittwoch, den 3. Dezember um 15:30 Uhr!
Italiano :
Scoprite lo spettacolo musicale Le Rêve de Tika alla biblioteca multimediale di Eygalières mercoledì 3 dicembre alle 15.30!
Espanol :
Descubra el espectáculo musical Le Rêve de Tika en la mediateca de Eygalières el miércoles 3 de diciembre a las 15.30 h
L’événement Spectacle pour enfant à la Médiathèque d’Eygalières Eygalières a été mis à jour le 2025-11-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles