Spectacle pour enfant

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:30:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Green Fabrik, Popup Compagnie.

Un Koncert durable pour Éco-kids qui se veut pédagogique, tout en étant drôle, original, décalé avec un jeu de scène qui saura ravir petits et grands.

Les aventures rocambolesques de Tom l’écolo baba et de Pat l’écolo bobo permettront au jeune public de s’interroger sur son rôle déterminant pour le futur de notre belle planète.

L’humour, la musique et l’amitié sont les ingrédients essentiels de ce tout nouveau spectacle.

Tout public Accès libre. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle pour enfant

German : Spectacle pour enfant

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle pour enfant Champagnole a été mis à jour le 2025-11-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA