Spectacle pour enfant Farinella mecredi 8 avril 2026

Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Spectacle pour les enfants de 0 à 7 ans

durée 30 minutes

Mercredi 8 avril

–> spectacle à 10h30

tarif 5€

–> spectacle à 16h suivi d’un goûter

tarif 7€

Entrez dans la cuisine musique, dans la cuisine magique. Vous serez accueillis par un mirliton farfelu et un chef légèrement toqué. Ils vous dévoilent leurs recettes secrètes pour des invités un peu particuliers. Oserez vous goûter au velouté de couleurs ? Picorer au banquet des oiseaux ? Réussirez-vous à capturer le dessert ? Vous le saurez en visitant la cuisine de Farinella !

Sur inscription

06 30 43 85 87

contact@tripntouille.com .

Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 43 85 87 contact@tripntouille.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle pour enfant Farinella mecredi 8 avril 2026

L’événement Spectacle pour enfant Farinella mecredi 8 avril 2026 Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-03-16 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III