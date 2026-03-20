Spectacle pour enfant Farinella mecredi 8 avril 2026 Vendenesse-lès-Charolles
Spectacle pour enfant Farinella mecredi 8 avril 2026 Vendenesse-lès-Charolles mercredi 8 avril 2026.
Spectacle pour enfant Farinella mecredi 8 avril 2026
Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Spectacle pour les enfants de 0 à 7 ans
durée 30 minutes
Mercredi 8 avril
–> spectacle à 10h30
tarif 5€
–> spectacle à 16h suivi d’un goûter
tarif 7€
Entrez dans la cuisine musique, dans la cuisine magique. Vous serez accueillis par un mirliton farfelu et un chef légèrement toqué. Ils vous dévoilent leurs recettes secrètes pour des invités un peu particuliers. Oserez vous goûter au velouté de couleurs ? Picorer au banquet des oiseaux ? Réussirez-vous à capturer le dessert ? Vous le saurez en visitant la cuisine de Farinella !
Sur inscription
06 30 43 85 87
contact@tripntouille.com .
Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 43 85 87 contact@tripntouille.com
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English : Spectacle pour enfant Farinella mecredi 8 avril 2026
L’événement Spectacle pour enfant Farinella mecredi 8 avril 2026 Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-03-16 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III