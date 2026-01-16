Spectacle pour enfant Le petit vieux et la petite vieille

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-04 10:45:00

Date(s) :

2026-02-04

Une galette pleine de vie s’échappe par la fenêtre et découvre le monde, du jardin aux animaux. Un spectacle poétique pour les enfants de 2 à 6 ans.

Confectionnée amoureusement par une petite vieille , la galette n’a pas envie de se faire manger. Elle est attirée par le monde, elle pétille de vie et d’envies et saute par la fenêtre. Elle découvre alors avec insouciance et légèreté le jardin du petit vieux, le lapin, le loup, l’ours ou encore le renard…

Un spectacle de la Cie Cricrak, pour les enfants de 2 à 6 ans. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lively wafer escapes through the window and discovers the world, from the garden to the animals. A poetic show for children aged 2 to 6.

L’événement Spectacle pour enfant Le petit vieux et la petite vieille Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg