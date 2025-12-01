Spectacle pour enfant Lumières des Noëls Kaysersberg Vignoble

103 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Un voyage en Alsace entre contes oubliés, enluminures, ombres chinoises, voix de conteuse, chants anciens et musiques médiévales. Pour les enfants dès 6 ans.

Partez à la découverte de croyances et de contes méconnus d’Alsace, où de riches enluminures et des ombres chinoises manipulées et projetées sur un écran en parchemin se mêleront à la voix de la conteuse, et où résonneront instruments médiévaux et chants anciens.

Un spectacle par la Cie Les Passeurs de Mondes.

103 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

English :

A journey through Alsace, with forgotten tales, illuminations, shadow puppets, the voice of a storyteller, ancient songs and medieval music. For children aged 6 and over.

German :

Eine Reise ins Elsass zwischen vergessenen Märchen, Buchmalerei, Schattenspiel, der Stimme einer Märchenerzählerin, alten Gesängen und mittelalterlicher Musik. Für Kinder ab 6 Jahren.

Italiano :

Un viaggio attraverso l’Alsazia con racconti dimenticati, luminarie, ombre cinesi, la voce di un cantastorie, canti antichi e musica medievale. Per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Un viaje por Alsacia con cuentos olvidados, iluminaciones, sombras chinescas, la voz de un cuentacuentos, canciones antiguas y música medieval. Para niños a partir de 6 años.

