Nonolulu Musicien multi-instrumentiste vient nous chanter son répertoire de chansons.

Accompagné de sa basse, sa guitare, sa harpe africaine et sa pédale magique il compose et crée en direct ses musiques. Un tour de chant plein de couleurs et d’humour ou l’on retrouve les personnages de ses chansons: la mouche, les animaux d’Afrique, l’escargot, la belle girafe…et bien d’autre encore !

Un concert où les enfants comme les grands sont invité à vivre pleinement la musique, à participer et à chanter ensemble! .

Pont du Tarn

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 43 46 74 24

English :

Nonolulu, a multi-instrumentalist, comes to sing his repertoire of songs.

Accompanied by his bass, guitar, African harp and magic pedal, he composes and creates his music live. A singing tour full of color and humor, featuring the characters from his songs: « the fly, African animals, the snail, the beautiful giraffe…and many more!

German :

Nonolulu Musiker Multi-Instrumentalist kommt, um sein Repertoire an Liedern zu singen.

Begleitet von seinem Bass, seiner Gitarre, seiner afrikanischen Harfe und seinem Zauberpedal komponiert und kreiert er live seine Musik. Eine Gesangsrunde voller Farben und Humor, in der man die Figuren seiner Lieder wiederfindet: « die Fliege, die Tiere Afrikas, die Schnecke, die schöne Giraffe…und noch viele andere!

Italiano :

Nonolulu, polistrumentista, canterà il suo repertorio di canzoni.

Accompagnato da basso, chitarra, arpa africana e pedale magico, compone e crea la sua musica dal vivo. Un tour canoro pieno di colore e umorismo, con i personaggi delle sue canzoni: « la mosca, gli animali africani, la lumaca, la bella giraffa… e molti altri!

Espanol :

Nonolulu, multiinstrumentista, cantará su repertorio de canciones.

Acompañado por su bajo, su guitarra, su arpa africana y su pedal mágico, compone y crea su música en directo. Una gira cantada llena de color y humor, protagonizada por los personajes de sus canciones: « la mosca, los animales africanos, el caracol, la hermosa jirafa… ¡y muchos más!

