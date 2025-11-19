Spectacle pour enfants Alix au pays des mystères Théâtre municipal Nevers

Spectacle pour enfants Alix au pays des mystères

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Début : 2026-01-17 16:00:00

fin : 2026-01-17 16:45:00

2026-01-17

Bonjour, je m’appelle Alix et je suis bloquée dans le pays des mystères. Il faut absolument que tu m’aides à rentrer chez moi, je compte sur toi !

En pleine partie de cache-cache, Alix décide de se glisser sous son lit afin que personne ne puisse la trouver. Mais en un instant elle se retrouve propulsée au pays des mystères… Ses parents lui en avaient parlé de ce fameux monde magique mais elle ne pensait pas qu’il existait réellement.

Désormais, elle ne va avoir qu’un seul but, réussir à sortir d’ici et rentrer chez elle. Mais sans votre aide, elle n’y arrivera pas !

Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants.

