Spectacle pour enfants Anoumayé Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André

Spectacle pour enfants Anoumayé

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:30:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Spectacle pour enfant avec Ludovic Souliman, Salia Kouyaté

Lhassana est né loin de France. Dans la terre de ce pays où il est étranger, il a construit des routes, creusé des tranchées, planté des arbres. Un jour, sous un coup de sa pioche, un petit caillou noir vient heurter son front et lui fait retrouver sa mémoire.

Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens…

Anoumayé est un voyage vers le Burkina Faso,le pays des hommes intègres, de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, sur la terre rouge des griots. Adansé ! Adansé ! Bonne arrivée comme on dit là-bas. Donnez vos oreilles et écoutez avec joie la parole qui nourrit le coeur et l’esprit, riche de savoirs, la parole des contes généreuse de rires et sagesses.

A partir de 8 ans. Durée 1h10 .

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle pour enfants Anoumayé Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-02-19 par Pléneuf-Val-André Tourisme