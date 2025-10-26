Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SPECTACLE POUR ENFANTS AVEC LA COMPAGNIE BEBLIBOP Lussan-Adeilhac

SPECTACLE POUR ENFANTS AVEC LA COMPAGNIE BEBLIBOP

SPECTACLE POUR ENFANTS AVEC LA COMPAGNIE BEBLIBOP Lussan-Adeilhac dimanche 26 octobre 2025.

SPECTACLE POUR ENFANTS AVEC LA COMPAGNIE BEBLIBOP

SALLES DES FÊTES Lussan-Adeilhac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 15:30:00
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-26

Spectacle enfants théâtre et objets
Goûter offert
Venez déguisés ! 5  .

SALLES DES FÊTES Lussan-Adeilhac 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 50 34 

English :

Children’s show theater and objects

German :

Kindershow Theater und Objekte

Italiano :

Spettacolo per bambini Teatro e oggetti

Espanol :

Espectáculo infantil teatro y objetos

L’événement SPECTACLE POUR ENFANTS AVEC LA COMPAGNIE BEBLIBOP Lussan-Adeilhac a été mis à jour le 2025-10-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE