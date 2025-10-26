SPECTACLE POUR ENFANTS AVEC LA COMPAGNIE BEBLIBOP Lussan-Adeilhac
SPECTACLE POUR ENFANTS AVEC LA COMPAGNIE BEBLIBOP Lussan-Adeilhac dimanche 26 octobre 2025.
SPECTACLE POUR ENFANTS AVEC LA COMPAGNIE BEBLIBOP
SALLES DES FÊTES Lussan-Adeilhac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 15:30:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Spectacle enfants théâtre et objets
Goûter offert
Venez déguisés ! 5 .
SALLES DES FÊTES Lussan-Adeilhac 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 50 34
English :
Children’s show theater and objects
German :
Kindershow Theater und Objekte
Italiano :
Spettacolo per bambini Teatro e oggetti
Espanol :
Espectáculo infantil teatro y objetos
L’événement SPECTACLE POUR ENFANTS AVEC LA COMPAGNIE BEBLIBOP Lussan-Adeilhac a été mis à jour le 2025-10-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE