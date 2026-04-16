Montjardin

SPECTACLE POUR ENFANTS BATEAU ET BOUM DES MINOTS

Montjardin Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’association Le brame de la chouette à Cazalens vous propose le spectacle pour enfants “Bateau” de la Cie Les Hommes sensibles (Toulouse) + la Boum des minots avec DJ Champomy. Tout public, à partir de 5 ans.

A 16h Spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous… Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? Tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée.

Cette pièce est la pelle pour la déterrer et se prendre à rêver avec la femme sensible ou

l’homme sensible que nous sommes.

A 17h30 Boum des minots avec DJ Champomy, une fête pour guincher et s’encanailler, java des chérubins, bal des bambins…c’est la boum des enfants! Un mix sur vinyls, à bas de comptines vintages, de B.O de dessins animés, d’électro japonais et autres trouvailles !

Une buvette et une petite restauration seront prévues sur place.

Réservation obligatoire car jauge limitée.

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Montjardin 11230 Aude Occitanie +33 6 46 02 07 96 bramedelachouette@gmail.com

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English :

The Le brame de la chouette association in Cazalens presents the children’s show ?Bateau? by Cie Les Hommes sensibles (Toulouse) + the Boum des minots with DJ Champomy. For all ages 5 and up.

4pm: Show for the whole family, aimed at the inner child in all of us… Bateau is a piece of a child trapped inside an adult. What remains of this child? Is it playful? Of simplicity? Monsters under the bed? All buried in a wooden trunk, under the sand of an abandoned beach.

This piece is the shovel to unearth it, and to dream with the sensitive woman or man

sensitive man or woman that we are.

At 5.30pm: Boum des minots with DJ Champomy, a party to get your groove on, cherub java, toddler ball…it’s the kids’ boum! A mix on vinyl, based on vintage nursery rhymes, cartoon soundtracks, Japanese electro and more!

Refreshments and snacks will be available on site.

Reservations essential, as capacity is limited.

L’événement SPECTACLE POUR ENFANTS BATEAU ET BOUM DES MINOTS Montjardin a été mis à jour le 2026-04-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises