Spectacle pour enfants BAZARNAÜM Théâtre Municipal Yssingeaux

Théâtre Municipal Impasse du Théâtre Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par personne
Début : 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Un duo improbable de clowns musiciens, qui tente de présenter un concert de musiques des Balkans en jonglant avec une ribambelle de catastrophes techniques. Tout public à partir de 2 ans. Durée du spectacle 40 minutes.
Théâtre Municipal Impasse du Théâtre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 10 76
English :
An unlikely duo of musical clowns attempt to perform a concert of Balkan music while juggling a bevy of technical disasters. For all ages 2 and up. Running time: 40 minutes.
German :
Ein unwahrscheinliches Duo von Musikclowns, das versucht, ein Konzert mit Balkanmusik zu präsentieren und dabei mit einer ganzen Reihe von technischen Katastrophen jongliert. Für alle Zuschauer ab 2 Jahren. Dauer der Vorstellung: 40 Minuten.
Italiano :
Un improbabile duo di clown musicali tenta di eseguire un concerto di musica balcanica destreggiandosi tra una serie di disastri tecnici. Adatto a tutte le età dai 2 anni in su. Durata: 40 minuti.
Espanol :
Un improbable dúo de payasos musicales intentan interpretar un concierto de música balcánica mientras hacen malabares con un montón de desastres técnicos. Apto para mayores de 2 años. Duración: 40 minutos.
