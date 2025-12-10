Spectacle pour enfants bilingue [Festival Taol Kurun] Médiathèque Quimperlé

Spectacle pour enfants bilingue [Festival Taol Kurun]

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

2026-01-23 19:00:00

2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Laissez-vous emporter par la légende d’Awen, mi-enfant, mi-oiseau, où un théâtre d’ombres fait naître la magie de Quimperlé.

Quimperlois, Quimperloises ! Venez découvrir l’histoire d’Awen, mi-enfant, mi-oiseau, la légende raconte que le jour de sa naissance les maisons de Quimperlé se mirent à flotter dans les airs et que cela créa la ville basse et la ville haute ! Ce conte interactif vous propose de laisser divaguer votre imaginaire au gré des ombres projetées et des conteuses qui vous emmèneront dans l’histoire hors du commun d’Awen ! .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

