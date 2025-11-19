Spectacle pour enfants Capitaine Fée Théatre municipal Nevers

Spectacle pour enfants Capitaine Fée

Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Début : 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

2026-01-24

Il était une fée, destinée à devenir Fée du logis, bien décidée à quitter son château rose pour devenir pirate des mers et chevalière des terres.

Embarquez avec Fée Lizzi pour une aventure folle à l’assaut d’un bateau pirate où vous rencontrerez un chevalier valeureux mais… peureux, un grand pirate pas rikiki et plein de personnages tendres et farfelus. Mais gare à la sorcière fripouille citrouille qui fout la trouille !

Une comédie pour toute la famille, un conte de fée moderne qui mélange les codes et les genres avec princesses, chevaliers, chansons et rires pour petits pirates et minis fées… ministes .

Tarif 24€. Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Rendez vous Samedi 24 Janvier à 16h30 au Théâtre municipal de NEVERS. .

Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 71 97 71

