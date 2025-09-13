Spectacle pour enfants Cie Gribouille et Tournicouette Salle Yvonne Limoge L’Absie

Spectacle pour enfants Cie Gribouille et Tournicouette Salle Yvonne Limoge L’Absie samedi 13 septembre 2025.

Spectacle pour enfants Cie Gribouille et Tournicouette

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Spectacle pour enfants « Cie Gribouille et Tournicouette », avec crêpes et boissons sur place, au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques. .

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com

English : Spectacle pour enfants Cie Gribouille et Tournicouette

German : Spectacle pour enfants Cie Gribouille et Tournicouette

Italiano :

Espanol : Spectacle pour enfants Cie Gribouille et Tournicouette

L’événement Spectacle pour enfants Cie Gribouille et Tournicouette L’Absie a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Bocage Bressuirais