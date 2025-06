Spectacle pour enfants : Dans ma maison Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-30 16:00 – 16:45

Gratuit : oui Jeune Public

Deux voyageurs posent leurs valises et s’amusent de leurs différences. Ensemble, ils chantent, miment et racontent leurs maisons, avant de poursuivre le voyage à dos de dromadaire, jusqu’au désert. La soirée s’ouvre sur une fête sous les étoiles : thé à la menthe, musique gnawa, danse et contes sous la tente berbère. Un moment musical et conté en français et en arabe, pour petits et grands, à la découverte joyeuse et rythmée de la culture marocaine.À partir de 3 ansDurée : 45 minutesEn français-arabeVal de Chézine, au pied du pont Jules César, près du parc de Procé????? En cas de pluie : repli dans la Maison de quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.À ne pas oublier : Le goûter et de l’eau pour requinquer les loupiots !

Breil – Barberie Nantes 44100