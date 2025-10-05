Spectacle pour enfants, du vent dans les livres Médiathèque municipale de Moissac Vallée Française Moissac-Vallée-Française

Spectacle pour enfants, du vent dans les livres Dimanche 5 octobre, 15h30 Médiathèque municipale de Moissac Vallée Française Lozère

15 places

Début : 2025-10-05T15:30 – 2025-10-05T16:30

Fin : 2025-10-05T15:30 – 2025-10-05T16:30

L’équipe de la Biblio du Clocher vous invite à un moment de divertissement spécialement conçu pour les plus jeunes. Au programme : un spectacle plein de rires, de surprises et de magie pour émerveiller petits et grands !

Cette représentation, imaginée et organisée par l’équipe de la bibliothèque, promet de captiver les enfants, de stimuler leur imagination et de leur faire passer un moment inoubliable.

Médiathèque municipale de Moissac Vallée Française 128 Grand Rue – Saint Roman de Tousque 48110 Moissac Vallée Française Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie 0612526259 Médiathèque municipale

Marc Yaguiyan