Spectacle pour enfants Fêtes de fin d’année Place de la Victoire Yssingeaux

Spectacle En attendant Noel . A 9h30 pour les enfants âgés de 1 à 3 ans et à 11h00 pour les + de 3 ans. Durée 30 min. Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 à partir du 09 décembre.

English :

En attendant Noel show. At 9:30 am for children aged 1 to 3 and at 11:00 am for children over 3. Length 30 min. Free with registration on 04 71 65 79 25 from December 09.

German :

Theaterstück En attendant Noel (Auf Weihnachten warten). Um 9:30 Uhr für Kinder von 1 bis 3 Jahren und um 11:00 Uhr für Kinder ab 3 Jahren. Dauer 30 min. Kostenlos mit Anmeldung unter 04 71 65 79 25 ab dem 09. Dezember.

Italiano :

Spettacolo En attendant Noel . Alle 9.30 per i bambini da 1 a 3 anni e alle 11.00 per i bambini di età superiore ai 3 anni. Durata 30 minuti. Gratuito con iscrizione al numero 04 71 65 79 25 dal 09 dicembre.

Espanol :

Espectáculo En attendant Noel . A las 9.30 h para niños de 1 a 3 años y a las 11 h para niños mayores de 3 años. Duración 30 min. Gratis previa inscripción en el 04 71 65 79 25 a partir del 09 de diciembre.

