Spectacle pour enfants Jack l’ambulancier, Chartres

Spectacle pour enfants Jack l’ambulancier

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Début : Jeudi 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12 15:30:00

2026-02-12

4 enfants sur 5 de -10 ans n’ont pas les bons réflexes en cas d’accident domestique à la maison, dont le plus important, celui d’avertir les secours par téléphone, souvent par simple peur de se faire gronder ou peur de mal faire…

Avec Jack l’ambulancier, les enfants apprendront de façon ludique et éducative les gestes basiques qui sauvent, qui leur permettront de devenir des super ambulanciers. Tout public. 12 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

4 out of 5 children under the age of 10 don’t have the right reflexes in the event of a domestic accident at home, the most important of which is notifying emergency services by telephone, often simply out of fear of being scolded or afraid of doing the wrong thing…

