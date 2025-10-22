Spectacle pour enfants la Chaise bleue Pierrelatte

Spectacle pour enfants la Chaise bleue Pierrelatte mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle pour enfants la Chaise bleue

Chapelle des Pénitents Pierrelatte Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 16:45:00

2025-10-22

Par la compagnie Métaphore, à partir de 2 ans.

Chapelle des Pénitents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

By Compagnie Métaphore, ages 2 and up.

German :

Von der Compagnie Métaphore, ab 2 Jahren.

Italiano :

A cura della compagnia Métaphore, dai 2 anni in su.

Espanol :

De la compañía Métaphore, a partir de 2 años.

