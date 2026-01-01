SPECTACLE POUR ENFANTS Salle des Loisirs de la Mairie La Chevallerais

SPECTACLE POUR ENFANTS

Salle des Loisirs de la Mairie Rue du Pont La Chevallerais Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-01-10 15:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Petite Indienne , spectacle imaginé par Jean-Pierre Idatte, pour les enfants de 2 à 8 ans, et joué par la Compagnie des 3 Chardons. Goûter à vendre sur place. Organisé par l’APEL de l’école Saint Aubin, pour contribuer au financement de la classe de mer.

Dans la grande prairie, une petite indienne est triste, car elle n’a pas de nom.

Mais Soleil rouge, le vieil indien, vient à lui raconter ses aventures, qui lui ont donné son nom. Encouragée par les récits de Soleil Rouge, à son tour, la petite indienne va vivre bien des aventures, en compagnie des animaux de la grande prairie

Mais, ces aventures lui permettront-elles de trouver son nom de petite indienne ? .

Salle des Loisirs de la Mairie Rue du Pont La Chevallerais 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 57 18 27 25

English :

Petite Indienne , a show imagined by Jean-Pierre Idatte, for children aged 2 to 8, performed by Compagnie des 3 Chardons. Snacks for sale on site. Organized by the APEL de l’école Saint Aubin, to help finance the seaside class.

