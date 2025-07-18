Spectacle pour enfants La la si d’eau Lapoutroie

Spectacle pour enfants La la si d’eau

Sur le bateau de papier qu’elle a fabriqué, Zélie part à la découverte d’un monde magique et sonore, où les chansons, les comptines rythmiques et les instruments jouent un rôle clé.

Un spectacle de la cie Papier Plum’ organisé dans le cadre du festival Graines de contes.

Pour les enfants dès 3 ans.

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

English:

On the paper boat she has built, Zélie sets off to discover a magical world of sound. Suitable for ages 3 and up.

