Spectacle pour enfants La retraite du Père Noël Maison du Peuple Fourchambault

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 16:00:00
2025-12-10
HoHoHo ! ça sent le chocolat chaud et la guimauve par ici !!! Le Père Noël est pourtant bien fatigué ! Il veut prendre sa retraite, mais sans lui comment s’assurer d’un Noël réussi ? Bastien le Lutin organisera avec le public un entretien d’embauche hors du commun !
Qui est mieux placé que les enfants pour trouver le futur Père Noël ?
Alors venez nombreuses et nombreux pour participer à ce spectacle interactif, joyeux et chantant !
La Retraite du Père Noël , ce sera le mercredi 10 décembre à 15h à la Maison du Peuple de Fourchambault.
Public à partir de 5 ans.
Entrée gratuite sur inscription auprès de la médiathèque de Fourchambault au 03 86 60 87 89 ou par mail mediatheque@mairie-fourchambault.fr
Spectacle financé par le réseau des médiathèques de Nevers Agglomération .
Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque.fourchambault@orange.fr
