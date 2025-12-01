Spectacle pour enfants La retraite du Père Noël Maison du Peuple Fourchambault

Spectacle pour enfants La retraite du Père Noël

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

2025-12-10

HoHoHo ! ça sent le chocolat chaud et la guimauve par ici !!! Le Père Noël est pourtant bien fatigué ! Il veut prendre sa retraite, mais sans lui comment s’assurer d’un Noël réussi ? Bastien le Lutin organisera avec le public un entretien d’embauche hors du commun !

Qui est mieux placé que les enfants pour trouver le futur Père Noël ?

Alors venez nombreuses et nombreux pour participer à ce spectacle interactif, joyeux et chantant !

La Retraite du Père Noël , ce sera le mercredi 10 décembre à 15h à la Maison du Peuple de Fourchambault.

Public à partir de 5 ans.

Entrée gratuite sur inscription auprès de la médiathèque de Fourchambault au 03 86 60 87 89 ou par mail mediatheque@mairie-fourchambault.fr

Spectacle financé par le réseau des médiathèques de Nevers Agglomération .

+33 3 86 60 87 89 mediatheque.fourchambault@orange.fr

