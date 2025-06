Spectacle pour enfants : Le Petit Jardin qui chante Nantes 16 juillet 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 16:00 – 16:45

Gratuit : oui Jeune Public

C’est la fête au jardin ! Fleurs et arbres explosent de joie, tandis que les oiseaux et la rivière installent leur orchestre pour se mettre à chanter. L’été, lui, revêt ses plus belles couleurs pour célébrer un drôle de mariage. Au cœur de cette joyeuse farandole, des contes mêlés de magie, de féerie et d’un grand nuage de fantaisie. Caroline Avenel brode ses histoires, tire les fils avec force et une voix singulière, portée par une présence lumineuse. Sur les notes limpides de sa cithare, les contes passent de bouche à oreille et poursuivent leur voyage dans le temps.À partir de 4 ansDurée : 45 minutesVal de Chézine, au pied du pont Jules César, près du parc de Procé????? En cas de pluie : repli dans la Maison de quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.À ne pas oublier : Le goûter et de l’eau pour requinquer les loupiots !

Breil – Barberie Nantes 44100

https://carolineavenel.com