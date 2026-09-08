Informations pratiques

Pierrelatte

Spectacle pour enfants – les animaux font leur cirque

Chapelle des Pénitnents Pierrelatte Drôme

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif réduit

tarif à l’Office de tourisme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 16:00:00

fin : 2026-10-28 17:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Par la compagnie Sens en Éveil, un spectacle de Sébastien DELSAUT

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Chapelle des Pénitnents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

Presented by the Sens en %C9veil theater company, a play by Sébastien DELSAUT

L’événement Spectacle pour enfants – les animaux font leur cirque Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence