Spectacle pour enfants – les animaux font leur cirque Pierrelatte
mercredi 28 octobre 2026 · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Spectacle pour enfants – les animaux font leur cirque
Chapelle des Pénitnents Pierrelatte Drôme
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif réduit
tarif à l’Office de tourisme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 16:00:00
fin : 2026-10-28 17:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Par la compagnie Sens en Éveil, un spectacle de Sébastien DELSAUT
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Chapelle des Pénitnents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
Presented by the Sens en %C9veil theater company, a play by Sébastien DELSAUT
L’événement Spectacle pour enfants – les animaux font leur cirque Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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