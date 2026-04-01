spectacle pour enfants les contes de l’infiniment petit route de chevanceaux Chatenet

Chatenet

spectacle pour enfants les contes de l’infiniment petit

route de chevanceaux espace municipal la sevigne Chatenet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Spectacle pour enfants à partir de 5 ans

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route de chevanceaux espace municipal la sevigne Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 64 13

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English :

Show for children aged 5 and over

L’événement spectacle pour enfants les contes de l’infiniment petit Chatenet a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge