spectacle pour enfants les contes de l’infiniment petit route de chevanceaux Chatenet
spectacle pour enfants les contes de l’infiniment petit route de chevanceaux Chatenet dimanche 26 avril 2026.
Chatenet
spectacle pour enfants les contes de l’infiniment petit
route de chevanceaux espace municipal la sevigne Chatenet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Spectacle pour enfants à partir de 5 ans
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route de chevanceaux espace municipal la sevigne Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 64 13
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English :
Show for children aged 5 and over
L’événement spectacle pour enfants les contes de l’infiniment petit Chatenet a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge