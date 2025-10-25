Spectacle pour enfants : L’Opéra polaire Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Spectacle pour enfants : L’Opéra polaire Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 14:30 – 15:30

Gratuit : non 7 €(adultes) / 6 € (enfants) Jeune Public

Connaissez-vous l’Antarctique ? Non, il y fait trop froid !Au Pôle sud, sous la lune, les manchots en queue de pie papotent, papotent…Ils attendent avec impatience le célèbre ténor Rossignoli pour chanter et danser les airs de Carmen, La Traviata et La Flûte enchantée.Les trois comédiens, tour à tour chef d’orchestre, manchots, divas et ténors, nous entraînent dans une échappée belle vers le Pôle sud.À partir de 5 ansPar la compagnie L’Atelier du livre qui rêve

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240827038 https://www.atelierdulivrequireve.fr