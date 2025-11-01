Spectacle pour enfants Mamé Jambles

Spectacle pour enfants Mamé

Salle d’activité Jambles Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Mettez un fond de famille, râpez généreusement des morceaux d’émotions au-dessus, ajoutez une louche de croyance en ses rêves, une poignée de confiance en soi, et vous obtenez une tranche de vie savoureuse et poétique à partager en famille. Mamé c’est un seul en scène tendre et culinaire sur les souvenirs. Binocle nous replonge dans son enfance avec sa Mamé italienne, il nous fait revivre ses mercredis qui sentaient la pasta… Une histoire pleine de poésie qui aborde la quête de soi et la perte de l’autre de manière douce et bienveillante. Spectacle jeune public accessible dès 6 ans, durée 45 minutes.

De et par Antoine DEMOR. .

Salle d’activité Jambles 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 01 76 51 jamephilippe@gmail.com

German : Spectacle pour enfants Mamé

