Loire-Atlantique

Spectacle pour enfants : Mutuà et l’arbre enchanté Nantes 9 juillet 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-09 16:00 – 16:35

Gratuit : oui Gratuit sans inscription Jeune Public

Au cœur d’un village niché dans la forêt amazonienne, le jeune Mutuà joue chaque soir de la flûte au pied d’un arbre fruitier aux pouvoirs mystérieux.Mais un soir, le silence s’abat : l’arbre dépérit. Mutuà s’aventure alors au cœur de la forêt profonde, à la recherche de trois animaux qui pourraient l’aider. Un concert-récit au message puissant : celui des grands cycles de la nature, de la transmission et du renouveau, guidé par deux musiciens de jazz virtuoses.Mutuà : Tommaso Montagnani (contrebassiste et ethnomusicologue) et Jean-Baptiste Berger (Clarinettiste et saxophoniste)À partir de 5 ansDurée : 35 minutesVal de Chézine, au pied du pont Jules César, près du parc de Procé????? En cas de pluie, repli dans la Maison de quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Informations à partir de 14H30.À ne pas oublier : le goûter et l’eau pour requinquer les loupiots !

Breil – Barberie Nantes 44100