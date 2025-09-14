Spectacle pour enfants : Pas si sages ! Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Spectacle pour enfants : Pas si sages ! Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes dimanche 28 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-28 15:00 – 16:00

Gratuit : non Tarif plein : 7 € / Réduit : 6,50 € (groupe et Carte blanche) Jeune Public

Il était trop de fois, une petite fille sage comme une image.Il était une fois de trop, un petit garçon doux comme un agneauIl était mille et une fois, des enfants sages comme des orages !Les héros sont tantôt des filles, tantôt des garçons, et sont tous aussi turbulents, rebelles, et assoiffés de découvertes et de questions.Comment faire tournoyer un loup ?Comment transformer les cheveux en barbe à papa ?Comment dédragoniser la voisine ?Il ne faudra pas vous étonner de rencontrer en chemin un lutin privé de ses rêves ou un Loup aplati comme un clafoutis.À partir de 5 ans

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240827038 https://www.helloasso.com/associations/atelier-du-livre-qui-reve/evenements/pas-si-sages