Spectacle pour enfants : Pas si sages ! Cinéma Bonne Garde Nantes

Spectacle pour enfants : Pas si sages ! 28 et 29 décembre Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

Tarif plein : 7 € / Réduit : 6,50 € (groupe et Carte blanche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-28T15:00:00 – 2025-12-28T16:00:00

Fin : 2025-12-29T15:00:00 – 2025-12-29T16:00:00

Il était trop de fois, une petite fille sage comme une image.

Il était une fois de trop, un petit garçon doux comme un agneau

Il était mille et une fois, des enfants sages comme des orages !

Les héros sont tantôt des filles, tantôt des garçons, et sont tous aussi turbulents, rebelles, et assoiffés de découvertes et de questions.

Comment faire tournoyer un loup ?

Comment transformer les cheveux en barbe à papa ?

Comment dédragoniser la voisine ?

Il ne faudra pas vous étonner de rencontrer en chemin un lutin privé de ses rêves ou un Loup aplati comme un clafoutis.

À partir de 5 ans

Cinéma Bonne Garde 20 Rue Frère Louis, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Par l’Atelier du Livre qui Rêve, compagnie qui propose au jeune public une sensibilisation à la littérature, au théâtre, à la poésie et à la musique, à travers le spectacle vivant.

© Christiane Blanchard