Spectacle pour enfants Salle des fêtes Sames mercredi 4 mars 2026.
Salle des fêtes Bourg Sames Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Lo naviri qui camina sus tèrra de la compagnie Dardalh. Un moment d’aventure, de poésie et de surprises à partager en famille.
Spectacle bilingue français-gascon pour les enfants à partir de 5 ans proposé dans par le service politiques linguistiques de la CAPB.
Places limitées, sur réservation. .
Salle des fêtes Bourg Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 94 61 99 f.lartigot@communaute-paysbasque.fr
