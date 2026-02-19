Spectacle pour enfants Salle des fêtes Sames

Spectacle pour enfants

Salle des fêtes Bourg Sames Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Lo naviri qui camina sus tèrra de la compagnie Dardalh. Un moment d’aventure, de poésie et de surprises à partager en famille.

Spectacle bilingue français-gascon pour les enfants à partir de 5 ans proposé dans par le service politiques linguistiques de la CAPB.

Places limitées, sur réservation. .

Salle des fêtes Bourg Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 94 61 99 f.lartigot@communaute-paysbasque.fr

