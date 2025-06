Spectacle pour enfants : Souffleur de rêves Nantes

Spectacle pour enfants : Souffleur de rêves Nantes mercredi 23 juillet 2025 .

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-23 16:00 – 16:40

Gratuit : oui Jeune Public

Des oiseaux chantent, petits et grands, venus de quatre continents. Au cœur de terres inexplorées et mystérieuses, là où se mêlent les forêts et les rivières, où se confondent mers et étoiles, où se rencontrent pierres et esprits, Souffleur de Rêves donne vie à ses flûtes. Il partage ses rencontres, ses trouvailles, ses rêves, ses joies, ses peines.À travers cette formule intimiste et introspective, le musicien, compositeur et collecteur Jean-Luc Thomas invite à une pause poético-musicale pour s’échapper loin d’ici.À partir de 3 ansDurée : 40 minutesVal de Chézine, au pied du pont Jules César, près du parc de Procé????? En cas de pluie : repli dans la Maison de quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.À ne pas oublier : Le goûter et de l’eau pour requinquer les loupiots !

Breil – Barberie Nantes 44100