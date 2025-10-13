Spectacle pour la Semaine Bleue MARPA La Maison d’Arlande Anneyron

Spectacle pour la Semaine Bleue MARPA La Maison d’Arlande Anneyron lundi 13 octobre 2025.

Spectacle pour la Semaine Bleue

MARPA La Maison d’Arlande 26 rue Jules Ferry Anneyron Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-13 16:00:00

fin : 2025-10-13 17:00:00

Date(s) :

2025-10-13

Lecture de textes, chansons et musique.

Gratuit et sans inscription.

MARPA La Maison d’Arlande 26 rue Jules Ferry Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr

English :

Readings, songs and music.

Free, no registration required.

German :

Lesung von Texten, Liedern und Musik.

Kostenlos und ohne Anmeldung.

Italiano :

Letture, canzoni e musica.

Gratuito e senza obbligo di registrazione.

Espanol :

Lecturas, canciones y música.

Gratis y sin necesidad de inscripción.

L’événement Spectacle pour la Semaine Bleue Anneyron a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche