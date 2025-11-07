Spectacle Pour le meilleur et pour le pire Augustin Dome Tryd’Hall Romans-sur-Isère

Spectacle Pour le meilleur et pour le pire Augustin Dome

Tryd'Hall 8 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

Qui a dit que l’amour était réservé aux adultes ? C’est possible aussi quand on est ado de draguer, séduire, charmer et surtout collectionner les râteaux…

trydart@orange.fr

English :

Who said love was only for adults? When you’re a teenager, it’s also possible to flirt, seduce, charm and, above all, collect snacks?

German :

Wer sagt, dass die Liebe nur etwas für Erwachsene ist? Wie kann man auch als Teenager flirten, verführen, bezaubern und vor allem Fehlschläge sammeln?

Italiano :

Chi ha detto che l’amore è solo per gli adulti? Quando si è adolescenti, è possibile anche flirtare, sedurre, affascinare e, soprattutto, raccogliere merendine?

Espanol :

¿Quién dijo que el amor era sólo cosa de adultos? Cuando se es adolescente, también es posible coquetear, seducir, encantar y, sobre todo, coleccionar bocadillos?

