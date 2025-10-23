Spectacle pour les enfants Baraqueville

Spectacle pour les enfants Baraqueville jeudi 23 octobre 2025.

Spectacle pour les enfants

Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Venez vous amuser avec la compagnie KD DANSE.

Dès 18 mois.

Ici, on suit simplement la danseuse dans sa découverte des objets, des couleurs et de surprises qui dévoilent un univers poétique. Un spectacle de danse contemporaine conçu pour les plus jeunes mais qui s’adresse en réalité à tous.

Durée 25 minutes.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Naucelle.

Organisé par le Centre Social et Culturel du Pays Ségali. 5 .

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 accueil@cscps.fr

English :

Come and have fun with the KD DANSE company.

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit der KD DANSE Company.

Italiano :

Venite a divertirvi con KD DANSE.

Espanol :

Ven a divertirte con KD DANSE.

L’événement Spectacle pour les enfants Baraqueville a été mis à jour le 2025-10-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)