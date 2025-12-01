Spectacle pour les enfants Salle des Douits Barneville-Carteret

Spectacle pour les enfants

Salle des Douits Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Spectacle musical de Noël sculpteur de ballons, personnages Baloo et Olaf sur scène !

Réservation 06 25 03 32 26. .

Salle des Douits Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

English : Spectacle pour les enfants

L’événement Spectacle pour les enfants Barneville-Carteret a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Cotentin