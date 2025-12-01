Spectacle pour les enfants Minuit

1 Place du Château Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 15:30:00

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-22 2025-12-27 2025-12-29

Spectacle pour les enfants Minuit par la compagnie Les Pêchus

Le tout jeune Louis XIIICMX,99 vient de devenir Roi, et emménage ce soir dans son propre château, avec son nouveau serviteur Libellule. Mais pas moyen de s’endormir ! Comment faire avec toutes ces nouvelles responsabilités de Roi, et surtout, avec tous ces bruits étranges dans cet endroit inconnu. Commence alors une course contre la montre dans le château aux mille pièces où se cache ce maudit sommeil ? Il faut le retrouver avant minuit, sinon…

Minuit est un spectacle s’adressant aux enfants de 3 à 12 ans, mais qui devrait aussi enthousiasmer leurs parents !

A partir de 3 ans Sur réservation durée 50 minutes

Tarifs d’entrée 5 €/enfant à partir de 6 ans gratuit pour les moins de 6 ans 8 €/adulte accompagnants + 2 € supplémentaires par enfant à partir de 4 ans. 5 .

1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 46 chateau.musee-gien@loiret.fr

English :

Children’s show Minuit by the Les Pêchus company

German :

Kindertheaterstück Minuit von der Compagnie Les Pêchus

Italiano :

Spettacolo per bambini Minuit della compagnia Les Pêchus

Espanol :

Espectáculo infantil Minuit de la compañía Les Pêchus

L’événement Spectacle pour les enfants Minuit Gien a été mis à jour le 2025-11-12 par ADRT45