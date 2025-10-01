Spectacle pour les petits Wassy

Spectacle pour les petits Wassy mercredi 1 octobre 2025.

Spectacle pour les petits

Médiathèque Wassy Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Tout public

Le spectacle s’articulera autour de la manipulation d’objets/marionnettes, des ombres, et d’images projetées au service de la représentation du monde. .

Médiathèque Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 08 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle pour les petits Wassy a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne