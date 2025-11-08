Spectacle pour Les Restos du Coeur Thionville

Spectacle pour Les Restos du Coeur

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

2025-11-08

Le Tourdion, groupe vocal de Metz placera la soirée sous le signe du partage, en chantant pour Les Restos du Coeur.

Les trois groupes du Tourdion vous présenteront un répertoire de chansons françaises actuelles, populaires et éternelles dans un spectacle musical haut en couleurs, tonique et inventif, aux mises en scène originales.

Découvrez Tourdion Plus, le groupe des 8-14 ans, des artistes en herbe tout en bonne humeur et spontanéité, des enfants qui chantent, dansent et s’amusent. Ils débordent d’énergie, de joie de vivre et de générosité.

Partagez le dynamisme communicatif des 14-20 ans, Les Ados. C’est une bande de jeunes pétillants et débordants de vitalité, des ados complices et passionnés! Ils s’investissent également dans la conception de leur spectacle.

Les adultes de La Fête En Chansons quant à eux vous feront replonger dans les années 80, avec des mélodies douces ou entrainantes, vous réservant un spectacle plein d’émotions et de souvenirs ! Costumes, maquillage et ambiance garantis !Tout public

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

Le Tourdion, a vocal group from Metz, will put the evening under the sign of sharing, singing for Les Restos du Coeur.

Le Tourdion’s three groups will present a repertoire of contemporary, popular and timeless French songs in a colorful, lively and inventive musical show featuring original staging.

Discover Tourdion Plus, the group for 8-14 year-olds, budding artists full of good humor and spontaneity, children who sing, dance and have fun. They’re bursting with energy, joie de vivre and generosity.

Share the infectious dynamism of 14-20 year-olds, Les Ados. It’s a band of young people bursting with vitality, complicity and passion! They also put a lot of effort into designing their show.

As for the adults of La Fête En Chansons, they’ll take you back to the 80s, with sweet or lively melodies, for a show full of emotions and memories! Costumes, make-up and atmosphere guaranteed!

German :

Le Tourdion, eine Vokalgruppe aus Metz, wird den Abend unter das Zeichen des Teilens stellen, indem sie für Les Restos du Coeur singt.

Die drei Gruppen von Le Tourdion präsentieren Ihnen ein Repertoire an aktuellen, populären und ewigen französischen Chansons in einer farbenfrohen, tonalen und erfinderischen musikalischen Show mit originellen Inszenierungen.

Entdecken Sie Tourdion Plus, die Gruppe der 8- bis 14-Jährigen, junge Künstler mit guter Laune und Spontaneität, Kinder, die singen, tanzen und sich amüsieren. Sie strotzen vor Energie, Lebensfreude und Großzügigkeit.

Teilen Sie die ansteckende Dynamik der 14- bis 20-Jährigen, der Les Ados. Sie sind eine Gruppe von Jugendlichen, die vor Lebensfreude und Vitalität nur so sprühen, Teens mit Komplizenschaft und Leidenschaft! Sie engagieren sich auch für die Gestaltung ihrer Aufführungen.

Die Erwachsenen von La Fête En Chansons versetzen Sie mit ihren sanften oder mitreißenden Melodien in die 80er Jahre zurück und sorgen für eine Show voller Emotionen und Erinnerungen! Kostüme, Schminke und Stimmung sind garantiert!

Italiano :

Le Tourdion, un gruppo vocale di Metz, punterà i riflettori sulla condivisione, cantando per Les Restos du Coeur.

I tre gruppi di Le Tourdion presenteranno un repertorio di canzoni francesi contemporanee, popolari e senza tempo in uno spettacolo musicale colorato, vivace e inventivo con una messa in scena originale.

Scoprite Tourdion Plus, il gruppo per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni, artisti in erba pieni di buon umore e spontaneità, bambini che cantano, ballano e si divertono. Sono pieni di energia, gioia di vivere e generosità.

Condividete l’energia contagiosa dei ragazzi dai 14 ai 20 anni, Les Ados. Sono un gruppo frizzante di adolescenti pieni di vitalità e passione! Si sono anche impegnati a fondo nell’ideazione del loro spettacolo.

Gli adulti de La Fête En Chansons vi riporteranno agli anni ’80, con melodie dolci o vivaci, per uno spettacolo ricco di emozioni e ricordi! Costumi, trucco e atmosfera garantiti!

Espanol :

Le Tourdion, grupo vocal de Metz, pondrá el acento en el reparto, cantando para Les Restos du Coeur.

Los tres grupos de Le Tourdion presentarán un repertorio de canciones francesas contemporáneas, populares y atemporales en un espectáculo musical colorista, animado e inventivo con una puesta en escena original.

Descubra Tourdion Plus, el grupo para niños de 8 a 14 años, artistas en ciernes llenos de buen humor y espontaneidad, niños que cantan, bailan y se divierten. Desbordan energía, alegría de vivir y generosidad.

Comparta la energía contagiosa de Les Ados, de 14 a 20 años. Son un grupo chispeante de adolescentes rebosantes de vitalidad y pasión Además, ponen mucho empeño en diseñar su espectáculo.

En cuanto a los adultos de La Fête En Chansons, le transportarán a los años 80, con melodías dulces o animadas, para un espectáculo lleno de emociones y recuerdos Vestuario, maquillaje y ambiente garantizados

