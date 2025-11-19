Spectacle pour les tout-petits Maman baleine Lanouaille
Spectacle pour les tout-petits Maman baleine
Médiathèque Lanouaille Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-19
Spectacle de Geneviève Rando, Cie des 13 lunes.
Une deuxième séance aura lieu à 14h30 à la médiathèque de Cubjac-Auvézère-Val d’Ans.
Médiathèque Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 14 42
English : Spectacle pour les tout-petits Maman baleine
Show by Geneviève Rando, Cie des 13 lunes.
A second session will take place at 2.30pm at the Cubjac-Auvézère-Val d’Ans media library.
German : Spectacle pour les tout-petits Maman baleine
Aufführung von Geneviève Rando, Cie des 13 lunes.
Eine zweite Vorstellung findet um 14:30 Uhr in der Mediathek von Cubjac-Auvézère-Val d’Ans statt.
Italiano :
Spettacolo di Geneviève Rando, Cie des 13 lunes.
Una seconda performance avrà luogo alle 14.30 presso la mediateca di Cubjac-Auvézère-Val d’Ans.
Espanol : Spectacle pour les tout-petits Maman baleine
Actuación de Geneviève Rando, Cie des 13 lunes.
A las 14.30 h tendrá lugar una segunda representación en la mediateca de Cubjac-Auvézère-Val d’Ans.
