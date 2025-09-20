Spectacle « Pour not’pom » par la Cie D’Art d’Art Ruines de la Turmelière Orée d’Anjou

Spectacle « Pour not’pom » par la Cie D’Art d’Art Ruines de la Turmelière Orée d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

Spectacle « Pour not’pom » par la Cie D’Art d’Art Samedi 20 septembre, 15h15 Ruines de la Turmelière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:15:00

La rencontre de l’Air du temps et de la Nuit des temps ne sera pas de tout repos ! Ces deux personnages vivant à des rythmes différents pourront-ils s’entendre ? Dans ce conte sans paroles, vous serez plongés dans un univers corporel et sonore fantastique où le langage de la technologie et de la nature se réécrit. Immergez-vous dans un temps suspendu à la recherche de l’équilibre.

Ruines de la Turmelière La Turmelière, Liré, 49530 Orée d’Anjou Orée d’Anjou 49530 Liré Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 40 09 04 13 C’est en ces lieux que naquit Joachim Du Bellay, illustre poète français de la Renaissance. Ces ruines suggestives du Moyen-Âge ont été conservées pour agrémenter le parc de La Turmelière. De belles promenades y sont possibles. Parking en accès libre dans le parc du château.

La rencontre de l’Air du temps et de la Nuit des temps ne sera pas de tout repos ! Ces deux personnages vivant à des rythmes différents pourront-ils s’entendre ? Dans ce conte sans paroles, vous dans…

Cie d’Art d’Art